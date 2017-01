Konkurs: Tęsknota zgłodniałego serca

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie tylko Twój organizm może potrzebować jedzenia? Również Twoje serce ma w sobie różne tęsknoty. Ono też jest wygłodniałe. Też potrzebuje czegoś, czym się może karmić.

Dzisiejszy świat karmi nas wieloma atrakcyjnymi, głośnymi i efektownymi rzeczami. Prawie każdy znajdzie dziś coś dla siebie. Często musisz być jednak szybki i bezwzględny lub nie stawiać zbyt wysokich wymagań względem przyjmowanych treści. Wtedy, może na chwilę, będziesz się mógł nakarmić tym, co zaoferował świat.

W najnowszym audiobooku Wojciech Ziółek SJ podpowiada, jak zaspokoić te tęsknoty zgłodniałych serc. Opierając się na przypowieściach z Ewangelii świętego Mateusza i Łukasza, w prosty sposób pokazuje, gdzie dajemy się zwieść i sięgamy po te niedobre strąki, a gdzie powinniśmy szukać najlepszego pokarmu dla naszych serc.

„To nie będzie nic nowego. (…) będzie normalnie, bez fajerwerków” – mówi we wstępie do swoich rekolekcji Jezuita – „Właśnie po to, aby nie odwracać uwagi (…) od tego, kto jest najważniejszy”.

Audiobook jest skierowany zarówno do tych, którzy dopiero zaczynają odkrywać Nowy Testament, jak i do tych, którzy przypowieści znają niemal na pamięć i ciężko jest im odkrywać ich aktualne znaczenie w życiu. Będzie on świetną okazją, by przyjrzeć się tym prostym historiom oraz zastanowić się, gdzie jest w nich moje miejsce i co Stwórca próbuje mi przekazać przez te historie i czy to tam znajdę odpowiedź na moją tęsknotę serca.

Jeśli poszukujesz sposobu na zaspokojenie głodu swojego serca, te rekolekcje są zaproszeniem właśnie dla Ciebie. Czas na ucztę!

*

