Lewis Wallace (1827–1905), autor literackiego pierwowzoru, według którego powstał serial, to postać niesłychanie barwna. Był bohaterem wojny secesyjnej i członkiem komisji badającej sprawę zamordowania prezydenta Lincolna. Armię opuścił w randze generała, a po wojnie całkowicie poświęcił się polityce. W 1878 r. został mianowany gubernatorem Terytorium Nowego Meksyku, a następnie ambasadorem USA w Turcji.

Powieść zaczął pisać w Nowym Meksyku i, jak sam później wspominał, w trakcie pisania „utwierdził się w absolutnej wierze w Boga i w boskość Chrystusa”.

Powieść opisuje dzieje Judy Ben Hura, młodego arystokraty żydowskiego z czasów Chrystusa. Daje także barwną panoramę okresu, w jakim żył Jezus, umiejętnie łącząc wątki przygodowe i religijne.

Wallace nie doczekał premiery pierwszej ekranizacji. Zmarł w 1905 roku. Pierwsza filmowa adaptacja „Ben Hura” powstała w 1907 r., kolejna w 1925, ale najsłynniejszą, nagrodzoną 11 Oscarami, nakręcił w 1959 r. William Wyler. Film znalazł się na watykańskiej liście 45 filmów fabularnych o szczególnych wartościach religijnych, moralnych i artystycznych. W roli tytułowej wystąpił Charlton Heston, a sceny wyścigu rydwanów przeszły do historii kina.

Wszystkie nakręcone dotąd adaptacje wykorzystują tylko część obecnych w powieści wątków, podobnie jak zrealizowany w 2010 r. czteroodcinkowy brytyjski serial, który obejrzymy w TVP 1.

Serial rozpoczyna się scenami z dzieciństwa Ben Hura i Messali. Obaj przyjaciele bawią się najczęściej w wyścigi konne. Aż do dnia, kiedy ojciec Messali wezwie syna do Rzymu. Po latach Messala wraca do Wiecznego Miasta, ale jest już zupełnie innym człowiekiem.

Serial imponuje rozmachem, a postaci bohaterów, nawet tych drugoplanowych, zostały bardziej zindywidualizowane. Na uwagę zasługuje scenografia, dzięki której mamy wrażenie, że wędrujemy ulicami Jerozolimy czy Rzymu.

Jednak podobnie jak w przypadku innych współczesnych filmów kinowych i telewizyjnych o podobnej tematyce wątki religijne zostały rozrzedzone.

*

Pierwszy odcinek serialu wyemituje TVP 1 w piątek, 13 stycznia o godz. 21.40.