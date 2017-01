Ikony fascynują

W filii nr 5 biblioteki elbląskiej na Zawadzie do końca stycznia można oglądać wystawę prac autorstwa sióstr Ewy Świątek i Marii Śliwińskiej. Pierwsza z kobiet maluje i pisze ikony, druga - haftuje.

- Gdy przeszłam na emeryturę, koleżanka zaprosiła mnie na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pokazała wystawę malarstwa grupy prowadzonej przez Zbigniewa Śmiechowskiego z Gdańska, malarza, artysty. Spodobała mi się. Zaczęłam chodzić na zajęcia - mówi Ewa Świątek.

Swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła od malowania obrazów na podstawie znanych dzieł. Później zaczęła pisać ikony. Wiele z nich można zobaczyć na trwającej w bibliotece wystawie.

Maria Śliwińska haftuje od 15 lat. - Zaczęłam od haftu płaskiego. Później był haft krzyżykowy. Wydawał mi się on najprostszy, ale takim nie jest - opowiada. Na wystawie można zobaczyć wyhaftowane przez nią ikony. Choć, jak przyznaje, początkowo ich nie lubiła. Wydawały jej się one sztuczne. Przekonanie się do ikon wymagało czasu.

- Ta ikona do mnie mówi. Ona jest przecudna - stwierdza pani Anna, patrząc na ikonę Pneumatofora Matka Boża niosąca Ducha Świętego.

To nie pierwsza wystawa, jaką można obejrzeć w murach biblioteki elbląskiej. Placówka angażuje się w tego typu inicjatywy po to, by promować prace amatorów. Osób, które nie mają możliwości pochwalenia się swoją twórczością w innych miejscach. Jak przyznają pracownicy biblioteki, zaletą organizacji wystawy w takim miejscu jest to, że wiele osób ją zobaczy. Nie ma czytelnika, który wchodząc do biblioteki, nie odwróciłby się w stronę wystawy.