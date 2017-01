- Najważniejszą osobą w tym zespole jest Pan Jezus Chrystus. To z Jego powodu tu jesteśmy. Jeżeli komukolwiek należą się brawa, to właśnie Jemu. I to święte Imię będziemy teraz uwielbiać - mówił podczas koncertu "Betlejem w Gdyni" Piotr Nazaruk, lider zespołu TGD.

Blisko trzy tysiące widzów zgromadził 7 stycznia w hali Arena Gdynia koncert będący częścią ogólnopolskiego tournee najlepszych polskich muzyków chrześcijańskich. Wydarzenie było częścią przedsięwzięcia pod wspólną nazwą "Betlejem w Polsce", obejmującego 12 koncertów w wybranych miastach. Na scenie wystąpili m.in. Mate O., Natalia Niemen, Kuba Badach, Marika i Piotr Cugowski oraz zespół TGD.

Oprócz niebanalnych, energetycznych aranżacji znanych kolęd z całego świata, podczas koncertu ze sceny rozbrzmiewały fragmenty Pisma Świętego, połączone z gorącą modlitwą uwielbienia. Znalazł się także czas na życzenia i dzielenie się opłatkiem.

- Gdyńskie Betlejem wpisuje się w niezwykły - bo pisany wiarą czas - Bożego Narodzenia. Doskonałym przygotowaniem do życzeń było świadectwo, które dali artyści. To była wiara wyśpiewana sercem - mówił do zgromadzonych bp Zbigniew Zieliński. - Czy wiesz, że właśnie dla ciebie Chrystus przyszedł na świat? - pytał parafrazując słowa nowej, popularnej kolędy bp Zbigniew.

Hierarcha podkreślał, że wszyscy jesteśmy posłani do głoszenia Chrystusa. - Życzę, abyśmy jak najlepiej wypełnili nasze zadania. Idź i ogłoś to po górach, że Chrystus przyszedł na świat - mówił do zgromadzonych.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość Część kolęd artyści zaśpiewali wspólnie z uczestnikami wydarzenia Koncert zbiegł się z 35. rocznicą powstania zespołu TGD. - Od 35 lat robimy to samo i dzisiaj także będziemy śpiewać w tej samej sprawie. Tak, jak aniołowie nad Betlejem śpiewali "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". Chcemy roić to samo. Oddawać chwałę Panu Bogu, bo tylko Jemu się ona należy. Chcemy, żeby pokój zamieszkał w sercach ludzi dobrej woli - podkreślał P. Nazaruk.

- Czuję, że to wydarzenie jest początkiem nowego czasu w naszym Kościele Katolickim - podkreśla Sławomir Rybarczyk, dziennikarz muzyczny Radia Gdańsk, jeden z organizatorów.

- To wyjątkowe spotkanie - mówi pani Zofia, jedna z uczestniczek wydarzenia. - Wszyscy jesteśmy tu w imię Chrystusa. Ja jestem katoliczką, ale wraz ze mną na koncert przyszli moi przyjaciele ze wspólnoty protestanckiej. Myślę, że to jest dzisiaj nasze zadanie, byśmy stawali razem na modlitwę i razem stając na gruncie Ewangelii walczyli o to, by świat stawał się bardziej Boży i bardziej ludzki - stwierdza.

Organizatorem "Betlejem w Polsce" jest fundacja "Światło-Życie". Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda, Konferencja Episkopatu Polski oraz abp Sławoj Leszek Głódź. Patronem medialnym wydarzenia jest Gość Niedzielny.