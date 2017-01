Ślady stóp

Santiago de Compostela - jedno z najsłynniejszych i najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Co roku prowadzący do tej miejscowości Szlak św. Jakuba przemierza 200 tysięcy ludzi. Co sprawia, że wyruszają w tak trudną (a momentami wręcz ekstremalną) drogę?

Odpowiedź na to pytanie postanowił znaleźć Juan Manuel Cotelo – hiszpański dokumentalista, który w ostatnim czasie robi prawdziwą furorę. Jego „Ziemia Maryi” , czy „Ostatni szczyt” to prawdziwe perełki współczesnego, religijnego filmu dokumentalnego. Dowody na to, że tego rodzaju filmy wcale nie muszą być nudne. Bo w XXI wieku dokument to już coś zupełnie innego, niż kojarzone często z tym gatunkiem gadające głowy + zdjęcia z archiwów.

Kadry z filmów Cotleo to temat na osobny tekst. Zachwycające, wysmakowane, piękne… – widać, z jak wielką starannością i pietyzmem podchodzi do wizualnej warstwy swoich obrazów. Takie filmy chce się oglądać! A przecież to nie filmy przyrodnicze - nie pejzaże są w nich najważniejsze.

Znacznie ważniejsi są bohaterowie. W „Śladach stóp”, rzec by można, mamy bohatera zbiorowego. To grupa amerykańskich pielgrzymów, którzy postanawiają przejść 1000 kilometrów w drodze do Santiago de Compostela. Jakie mają motywacje? Co ich skłoniło do podjęcia tak wielkiego trudu?

Jeden z nich twierdzi, że w czasie pielgrzymowania odkrywamy, kim jesteśmy w oczach Boga. Że właśnie wtedy jest nam dane usłyszeć głos Pana. Inny, że taka ekstremalna wędrówka uczy człowieka, jak pokonać cierpienie i zacząć żyć nadzieją. Jeszcze inny idzie do Composteli, gdyż zmarło mu wielu członków rodziny, jednak on wciąż czuje ich duchową obecność i to właśnie dla nich przemierza słynny szlak.

Podczas trwającej 40 dni wyprawy, mężczyźni uczą się wielu rzeczy: tego, czym jest wspólnota, czego tak naprawdę potrzeba do życia, ale także tego, co głosili wielcy święci Kościoła katolickiego. Na swej drodze trafiają bowiem do miejsc, w których przed wiekami przebywali święty Franciszek, św. Ignacy Loyola, a nawet Maryja.

Co ciekawe, w tym filmie o głębi i duchowości, nie brakuje także humoru. Kapitalne są zwłaszcza króciutkie animacje, ukazujące np. żywot św. Jakuba, czy przybycie do Composteli biedaczyny z Asyżu.

Warto wybrać się w najbliższym czasie na „Ślady stóp” do kina.

Zwiastun filmu poniżej:

Gloria 24 - Książki, Płyty, Gry i Filmy Religijne Ślady Stóp | Oficjalny Zwiastun PL | FHD