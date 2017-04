Zapowiedź zmartwychwstania

Centralną osią kompozycji jest krucyfiks. Dolną połowę obrazu zajmuje jedna scena, rozgrywająca się tuż po śmierci Jezusa. Po lewej stronie stoją trzy Marie i św. Jan, podtrzymujący Matkę Bożą. Pod krzyżem klęczy św. Maria Magdalena. Po prawej stronie Weronika rozwija chustę z odbiciem twarzy Zbawiciela, a za nią setnik Longinus, wskazując palcem Ukrzyżowanego, rozmawia z innymi rzymskimi żołnierzami. Można się domyślić, że to ilustracja słów z Ewangelii według św. Marka: „Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł »Prawdziwie, ten człowiek był synem Bożym«” (Mk 15,39).

Górna połowa obrazu przedstawia w tle sceny poprzedzające ukrzyżowanie. Z lewej strony u góry widzimy modlitwę Jezusa w ogrodzie Getsemani, w obecności trzech śpiących apostołów. Nieco niżej Zbawiciel żegna się z Matką.

Z prawej strony artysta namalował Chrystusa niosącego krzyż na Golgotę. Oprawcy biją Go kijami, a Weronika zbliża się, by obetrzeć Mu twarz chustą. Scenie tej przygląda się zrozpaczona Maryja.

Obraz przedstawia najtragiczniejsze chwile męki Pańskiej, ale artysta zadbał o to, żeby przesłanie dzieła wskazywało w sposób symboliczny na Zmartwychwstanie. Anioły zbierają do kielichów krew z ran Jezusa – zaczyn nowego życia, a bujny krzew rosnący tuż za krzyżem na wysokości postaci Jezusa przypomina, że krzyż staje się drzewem życia.

Na pierwszym planie nieprzypadkowo artysta umieścił Marię Magdalenę i leżące na ziemi okazałe naczynie z wonnymi olejkami, z którym święta uda się do grobu, by namaścić ciało Jezusa. Wiemy, że grób już był wtedy pusty, a Maria Magdalena spotkała Zmartwychwstałego. Dlatego Weronika ukazuje Marii Magdalenie Jego oblicze. To zapowiedź tego spotkania Jezusa z Marią Magdaleną tuż po Zmartwychwstaniu.

Leszek Śliwa