Mini-konkurs: Arka Przymierza

A może po prostu zabytkowy obiekt, którego pożądają wszyscy archeolodzy i poszukiwacze skarbów na świecie?

Czym właściwie jest Arka Przymierza? I co się z nią stało?

Między innymi na te pytanie próbuje odpowiedzieć Marina Ricci – autorka pasjonującego dokumentu, który dołączono na DVD do najnowszej książeczki z kolekcji „Ludzie Boga”.

Włoska reżyser zabiera widzów do Etiopii. To ponoć tam, od tysięcy lat, znajdować ma się Arka Przymierza. Mówią o tym dawne etiopskie legendy, zgodnie z którymi to ludzie Menelika (syna Salomona i królowej Saby) mieli wykraść arkę z Jerozolimy, zaś pomagać miał im w tym sam Archanioł Michał. Obecność arki w Aksum potwierdza także przywoływany w filmie patriarcha Etiopskiego Kościoła Prawosławnego oraz włoski profesor Giuseppe Claudio Infranca, któremu niegdyś dane było oglądać świętą skrzynię na własne oczy.

Jak to się stało, że człowiek z Zachodu został wpuszczony do najbardziej strzeżonych pomieszczeń w aksumskim kościele Matki Bożej z Syjonu, w którym arka ma być przechowywana? Tego Państwu nie zdradzę. To po prostu trzeba zobaczyć samemu. A zapewniam, że warto. Także ze względu na formę tego dokumentu.

Niby Marina Ricci serwuje nam klasyczne rozmowy z ekspertami, ilustrowane zdjęciami obiektów sakralnych i dzieł sztuki, na których ukazano arkę, ale sporo tutaj także ujęć ukazujących koloryt, folklor i egzotykę Etiopii. Dzięki temu (przy okazji) oglądamy też swoisty film podróżniczy ilustrujący „biblijne piękno tej ziemi”, jak mówi sama reżyserka, będąca jednocześnie narratorką swojej opowieści.

Mam dla Państwa książeczkę "Arka Przymierza" z dołączonym do niej dokumentalnym filmem Mariny Ricci. Dziś zadanie konkursowe jest następujące:

Proszę przesłać nam biblijny cytat, w którym mowa o arce