Biblia: Józef

"Józef" Rogera Younga należy do najbardziej udanych produkcji monumentalnego biblijnego cyklu.

Film Younga to kolejna po „Jakubie” część telewizyjnego projektu „Biblia” realizowanego w drugiej połowie lat 90. XX wieku.

W cyklu, prezentowanym obecnie przez TVP 1, znalazły się filmy różnej wartości. Można im zarzucić ilustracyjność, ale nawet tego typu produkcje pełnią ważną funkcję poznawczą i zachęcają widza do zapoznania się z biblijnym oryginałem.

W telewizyjnym cyklu przeniesiono na ekran nie tylko wątki zaczerpnięte ze Starego Testamentu, chociaż tych filmów powstało więcej. Cała kolekcja biblijnych opowieści jest dostępna w Polsce na płytach DVD.

Roger Young prócz „Józefa” zrealizował kilka innych telewizyjnych filmów o tematyce biblijnej, w tym „Mojżesza” (1996), „Salomona” (1997) i „Jezusa” (1999). Autorem zdjęć do „Józefa” był inny specjalista od filmów o tej tematyce – Raffaele Mertes, autor m.in. „Ester”, „Apokalipsy św. Jana” i „Świętej Rodziny”.

W „Józefie” w roli tytułowej wystąpił australijski autor Paul Mercurio, a Potiphara zagrał Ben Kingsley. Film rozpoczynają sceny targu niewolników. Wśród kupujących znajduje się Potiphar, zaufany i minister faraona. Kupuje on Józefa, młodego Żyda, który szybko zdobywa zaufanie zadowolonego z jego pracy Egipcjanina.

Józefem interesuje się także żona Potiphara, która chce go uwieść, ale odrzucona, mści się na Józefie. Oskarża go o próbę gwałtu i domaga się skazania go na śmierć.

Film nie przedstawia wydarzeń w porządku chronologicznym. Wcześniejsze dzieje Józefa, aż do momentu kiedy sprzedany przez braci znalazł się na targu niewolników, poznajemy z jego opowieści, której słucha Potiphar. Stara się on zrozumieć, w jaki sposób Józef mógł dopuścić się tak niecnego czynu, i skazuje go na 7 lat więzienia.

Późniejsze dzieje Józefa, aż do chwili spotkania z braćmi, poznajemy już w porządku chronologicznym. Zdjęcia, podobnie jak w przypadku pozostałych tytułów biblijnego cyklu, kręcono w Maroku, w Warzazat.

W 1995 roku miniserial Younga otrzymał nagrodę Emmy, czyli telewizyjnego Oscara, w kategorii najlepszy miniserial telewizyjny.

Pierwszą część filmu wyemituje TVP 1 w niedzielę, 21 maja o godz. 10.40.