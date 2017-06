Jeżyny Pana Boga

Przy tytule albumu znajduje się nazwisko Jakuba Tomalaka, głównej siły sprawczej „Psalmów Józefa”. Ale piosenki powstawały wspólnymi siłami – siłą tekstów Moniki Maśnik, siłą dźwiękowej aranżacji Michała Króla, który szlify w muzyce uwielbienia zdobywał w Australii, wreszcie siłą paru świetnych wokalistów. Silny jest też skład grupy Abba Pater Music.

Na okładce książeczki dołączonej do płyty autorzy współczesnych psalmów zapowiadają, że będzie „o codziennych spotkaniach, miłości, odwadze i pragnieniach”. Nic dodać, nic ująć. To bardzo rodzinna płyta, której z nieba patronuje tytułowy św. Józef.

Melodie mocno zapadają w pamięć. Całość jest spójna, choć różnorodna stylowo. Porywający „Psalm do Ojca”, wzruszająca „Kołysanka dla mamy”, skoczny „Psalm betlejemski”, rockowe „Spotkania”… Na wyróżnienie zasługuje zresztą każdy z dwunastu utworów, gdzie sprawy tego świata delikatnie przenikają się ze sprawami nie z tego świata. Jak w „Psalmie ofiarowania”, zaczynającym się od prostych słów:

Czy to pierwsze zakochanie

Czy to kosz pachnących jeżyn

Czy na świt oczekiwanie

Niech do Boga to należy...

*

Jakub Tomalak "Psalmy Józefa". Fundacja Abba Pater, 2017 r.

Abba Pater Jakub Tomalak - PSALMY JÓZEFA - Kołysanka dla mamy (wyk. Michał Król)