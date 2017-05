Konkurs: Domy Matki Bożej

Czyli filmowa pielgrzymka do miejsc znanych z Biblii, apokryfów i mistycznych wizji.

W ramach dokumentalnej serii „Ludzie Boga: Fakty. Cuda. Tajemnice” ukazał się kolejny, 19 już tomik, tym razem poświęcony domom Matki Bożej. Jak zwykle dodatkiem do książeczki jest płyta DVD – z włoskim filmem w reżyserii Mariany Ricci.

Niedawno mieliśmy możliwość udać się z tą autorką na poszukiwania zaginionej arki (o jej poprzednim filmie można przeczytać tutaj ), teraz jest nam dane wyruszyć w kolejną podróż: do miejsc związanych z życiem Maryi. Co ciekawe, i tym razem nie zabraknie wątków w stylu Indiany Jonesa (czyżby ulubiony bohater filmowy reżyserki?), tyle tylko, że zamiast archeologa-awanturnika, pojawiają się tu duchowni. Dokładnie rzecz ujmując, księża lazaryci z Izmiru, którzy pod koniec XIX wieku zorganizowali ekspedycję badawczą i odkryli w Efezie ruiny domu, w którym przed wiekami mieszkać miała Matka Boża.

Skąd wiedzieli, gdzie go szukać? Z tekstów niemieckiej mistyczki, bł. Anny Katarzyny Emmerich. To właśnie w swoich wizjach miała ona ujrzeć to miejsce i opisać je w sposób tak dokładny, że zlokalizowanie miejsca pobytu Maryi nie stanowiło większego problemu.

Cuda, przekazy tradycyjne, legendy (chociażby ta o przeniesieniu innego domu Maryi do Loreto, czego dokonać miało siedem postaci anielskich, lecących nad morzami)… - i o tym dowiemy się z filmu „Domy Matki Bożej”. Ale jego autorka nie koncentruje się tylko i wyłącznie na przeszłości. Porusza bowiem także niezwykle aktualne tematy. Chociażby wątek islamski.

Vittorio Messori (jeden z ekspertów wypowiadających się w filmie) zauważa, iż Maryja jest przecież czczona zarówno przez chrześcijan, jak i przez muzułmanów. Jak mówi: - Maryja jest potężnym czynnikiem dialogu i spotkania ze światem islamskim. Być może jedynym od którego można rozpocząć ten dialog.

