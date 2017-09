Duchowe podróże do miejsc świętych i nieświętych.

Nakładem wydawnictwa WAM ukazała się niedawno kolejna książka Sanisława Biela SJ.

Autor ten od lat, regularnie, serwuje nam kolejne porcje niezwykle przystępnie napisanych medytacji biblijnych, a takie jego książki, jak np. „W miejscach świętych” , czy „Co kryje serce kobiety?” to istne perełki na naszym rynku wydawniczym.

Najnowsza propozycja tego cenionego rekolekcjonisty to publikacja zatytułowana „Na ziemi Boga. Duchowe podróże do miejsc świętych i nieświętych”. Myślę, że i ją można zaliczyć do owych perełek – tym razem głównie ze względu na jej tematykę.

Ksiądz Biel przyzwyczaił nas do świetnie napisanych, a przy tym erudycyjnych tekstów na temat postaci i miejsc znanych nam ze Starego i Nowego Testamentu. Tym razem jednak postanowił mocno poszerzyć krąg swoich zainteresowań. Zagląda więc także do świątyń i miejsc starożytnych kultów pogańskich, a obok bohaterów biblijnych, spotykamy tutaj także mitycznych herosów, bogów, nimfy, czy centaurów.

Pisze bowiem o sensus fidei – zmyśle „wiary, który jest obecny w każdej kulturze”. Jego teksty dotykają zdarzeń i historii antycznych, a przy tym pozostają niezwykle aktualne. Przecież nawet dziś, ludzie twierdzący, że Boga nie, ma jakoś się do Niego ustosunkowują. Taka osoba „w swoisty sposób manifestuje rodzaj wiary” – pisze Stanisław Biel SJ.

Prócz wspomnień z podróży do cywilizacji biblijnej i hellenistycznej, znajdziemy tutaj także liczne refleksje nad kulturą iberyjską. Wraz z autorem zawitamy m.in. do portugalskiego Nazaretu, „muzealnego” Madrytu, Fatimy, Barcelony, czy Burgos, gdzie pochowano walecznego i bohaterskiego Cyda. „Przy grobie Cyda zastanawiam się, jak zmienne są koleje losu i jakimi drogami Pan Bóg prowadzi człowieka. Ten rycerz o tak skomplikowanym życiorysie, początkowo zawadiaka, stał się ostatecznie bohaterem i wzorem licznych cnót. Boga nie przeraża nasz życiorys ani zagmatwana historia. On może z każdej niesfornej gliny ulepić najlepsze i najpiękniejsze naczynie” - dowodzi autor.

W czasie lektury będzie nam dane spotkać także inne postacie: serbskiego cara Symeona, bł. Łukasza, św. Demetriusza (jednego z najpopularniejszych świętych Wschodu), czy też lecącego na skrzydłach orła św. Atanazego.

Ta książka to świetna pozycja zarówno dla wszystkich turystów, jak i dla domatorów, którzy wolą pielgrzymować duchowo. „Wystarczy wówczas usiąść wygodnie w fotelu, otworzyć książkę, uruchomić wyobraźnię… i w drogę!” – zapewnia Stanisław Biel SJ.

