Droga proroka

Droga Ulfa i Birgitty Ekmanów przypomina swoim radykalizmem drogę Edyty Stein, która, pragnąc poznać Prawdę, odrzuciła dotychczasowe życie i poszła za Jezusem do końca.

W czasach postmodernizmu poszukiwanie jedynej i obiektywnej prawdy wydaje się nonsensem. Kurs, który obrało szwedzkie małżeństwo, wymaga więc heroizmu i odwagi. W swej książce „Wielkie odkrycie” małżonkowie opisują, jak będąc zielonoświątkowcami, przywódcami Kościoła Słowo Życia i misjonarzami na całym świecie, zostali pociągnięci ku Kościołowi katolickiemu. Opowiadają o swojej niechęci, którą czuli wobec wyznania rzymskokatolickiego. Ich głoszenie, zakładanie nowych Kościołów, było pełne sukcesów, lecz pomimo tego w pewnym momencie odczuli jakąś pustkę i brak. Odkryli, że w wierze liczą się nie tylko wielkie inicjatywy, ale przede wszystkim oparcie się na mocnym fundamencie.

Ta droga pełna jest znaków, które bohaterowie odczytują jako Boże prowadzenie. Duch Święty zabiera ich w podróż ze Szwecji przez Jerozolimę do Rzymu. Spotykają charyzmatyków, biskupów i siostry betlejemitki. Przewodnikami duchowymi, uczącymi ich nowego spojrzenia, stają się m.in. św. Brygida, św. Faustyna, św. Jan Paweł II. W tych postaciach odkryli świadków wiary, którzy poświęcili swoje życie, radykalnie wypełniając Ewangelię. Ulf pisze: „Odkryłem, jak zwodnicze jest stawianie Kościoła w opozycji do Pisma czy Ewangelii, jak błędne wybieranie między wiarą Kościoła a wiarą osobistą. Przecież one muszą się łączyć”.

Ogromnym bogactwem książki jest dwugłos. Dzięki niemu możemy zobaczyć jedność i różnorodność przemiany, która dokonywała się w każdym z małżonków. Oboje podjęli ogromny wysiłek, zarówno duchowy, jak i intelektualny, wgłębiając się w naukę Kościoła, studiując treść różnych objawień oraz żywoty świętych. Książka przedstawia nam, krok po kroku, jak Ulf i Birgitta zaczynają rozumieć poszczególne sakramenty i dogmaty, przyjmując je jako swoje. Ich życie ukazuje, jak ważny jest dialog ekumeniczny, nie tylko na poziomie akademickim, teologicznym, ale szczególnie jako spotkanie w atmosferze miłości i wspólnej modlitwy bez wzajemnych oskarżeń. Autorzy odkrywają głębokie pragnienie Jezusa wyrażone w modlitwie „Aby byli jedno”.

Wędrówka Ekmanów to prawdziwa przygoda ludzi, którzy mają otwarte serce, pragnących poznawać coraz głębiej Boga, chodzić Jego drogami, bez względu na to, gdzie On prowadzi.

Rafał Cempel

Ulf i Birgitta Ekman "Wielkie odkrycie". WAM, Kraków 2017 ss. 316