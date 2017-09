Od niedawna w internecie obejrzeć można film „Billy Wilder - wielka sztuka rozrywki”. Świetny dokument, przybliżający postać i twórczość Billy’ego Wildera – jednego z największych reżyserów w dziejach kinach.

Jego „Pół żartem, pół serio” z 1959 roku uznawane jest przez wielu za najlepszą komedią w historii kinematografii, a przecież urodzony w 1906 roku w Suchej Beskidzkiej Wilder miał na koncie jeszcze takie komediowe hity, jak „Garsoniera” , „Słomiany wdowiec” , czy „Ninoczka” (której był współscenarzystą).

Warto jednak zauważyć, że Billy Wilder nakręcił także inne arcydzieła, które gatunkowo nie miały z komediami nic wspólnego. Jego „Podwójne ubezpieczenie” to klasyczny czarny kryminał, „Stracony weekend” to dramat psychologiczny, opowiadający o cierpieniach alkoholika zmagającego się z nałogiem, zaś „Bulwar zachodzącego słońca” to autotematyczna, demaskatorska, hollywoodzka opowieść, ukazująca mroczne oblicze amerykańskiej Fabryki Snów.

Główną bohaterką „Bulwaru…” jest grana przez Glorię Swanson dawna gwiazda kina niemego, której kariera niespodziewanie załamała się po przełomie dźwiękowym. Nadal żyje ona jednak złudzeniami o swej wielkości i do końca wierzy, że kiedyś jeszcze powróci na ekrany.

Co ciekawe, podobnie potoczyły się losy Wildera, który po upadku systemu studyjnego oraz po tym, jak do władzy w Hollywood doszły „brodate dzieciaki” (Spielberg, Lucas, Coppola), także, nagle, przestał być rozchwytywanym i uwielbianym twórcą.

W filmie, na archiwalnych nagraniach, opowiada o tym sam Wilder, zaś komentuje je m.in. Volker Schlöndorff (reżyser „Blaszanego bębenka”), który w latach ’80 miał okazję wielokrotnie rozmawiać z Wilderem, zaś pokłosiem tych rozmów był słynny dokument „Billy, how did you do it?”. W „Billy Wilder - wielka sztuka rozrywki” Schlöndorff wraca do tamtych chwil, szczegółowo omawiając także najważniejsze tytuły z filmografii Wildera.

Dla wszystkich rozkochanych w historii kina „Billy Wilder - wielka sztuka rozrywki” to, po prostu, seans obowiązkowy.