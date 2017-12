Symeon był góralem

Pochodził spod samiuśkich Tater. Młodzi z grupy teatralnej przy par. Miłosierdzia Bożego opowiedzieli to bardzo przekonująco.

Młodzieżowa Grupa Teatralna GT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku przygotowała sztukę „Życie masz nie tylko dla siebie. Zakład o dobro”.

Scenariusz ks. Piotra Łabudy zaadaptowała na potrzeby przedstawienia Agata Podłęcka, która wyreżyserowała sztukę.

Na scenie umiejętnie połączono tradycyjne jasełka góralskie z opowieścią o Bożym Narodzeniu.

Sceny pełne humoru mieszały się z ewangelicznymi i apokryficznymi obrazkami z życia Świętej Rodziny. Nić łączącą wszystkie wydarzenia stanowił motyw walki dobra ze złem. Ciekawostką była kreacja postaci Symeona, który okazał się góralem z polskiego Podhala.

- Historia o Bożym Narodzeniu jest pełna dobra, ciepła, pokoju. Wiemy jednak, że stale ktoś czyhał, by ten klimat zakłócić. W tę historię wchodzimy także my z naszymi słabościami, grzechami, porażkami w walce ze złem. Co ostatecznie zwycięży? - pytała publiczność Agata Podłęcka.

Przedstawieniem o Bożym Narodzeniu Grupa Teatralna zakończyła tegoroczną pracę na scenie. - To był bardzo pracowity rok. Młodzi zaangażowali się w mnóstwo przedsięwzięć, które służyły całej społeczności miasta i regionu. Teraz czas na zasłużony odpoczynek aż do Wielkiego Postu - mówi reżyserka przedstawiania i zarazem opiekunka grupy.

Zanim młodzi zrobią sobie wolne od grania, będzie można ich jeszcze zobaczyć w jasełkowym przedstawieniu. W sali teatralnej przy parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku zagrają:

1.01.2018 – godz. 17.00

7.01.2018 – godz. 16.00 i 18.00

14.01.2018 – godz. 17.00

28.01.2018 – godz. 17.00

Zaś w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku zagrają także 21 stycznia o godz. 18.00.