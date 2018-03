Piąta Ewangelia w akwareli

- Wszyscy, którzy byli w Ziemi Świętej bardzo chętnie oglądają albumy, żeby sobie przypominać te miejsca, które widzieli i przeżywać je na nowo - mówił kard. Kazimierz Nycz, gdy otwierał wystawę "Ziemia Święta w 22 obrazach” w Warszawskim Domu Technika NOT.

22 akwarele przedstawiające Jerozolimę, Nazaret, Jaffę i inne tereny, po których stąpał Jezus składają się na wystawę "Ziemia Święta w 22 obrazach”. Autorami prac są malarze Aleksandra i Józef Zyzak.

Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT podkreślił związek wystawy z liturgicznym okresem przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. - Ziemia Święta wiąże się z całym okresem chrześcijaństwa, a w szczególności z czasem Wielkiego Postu - powiedział Jerzy Rożek, prezes WDT NOT.

Kard. Kazimierz Nycz, otwierając wystawę zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 30 lat "bardzo wzrosła” liczba rodaków pielgrzymujących do Ziemi Świętej, którzy "znają obraz Ziemi Świętej z własnej autopsji”.

Dodał, że dla chrześcijan Ziemia Święta jest tzw. "piątą Ewangelią”. - Wszyscy, którzy byliśmy w Ziemi Świętej bardzo chętnie oglądamy albumy po to, by sobie przypominać te miejsca, które widzieliśmy, żeby je przeżywać na nowo - powiedział kardynał.

Dodał, że najbardziej artystyczna fotografia nie jest tym samym, co malarstwo wykonane przez zawodowych malarzy, gdyż każdy artysta ma swój sposób widzenia sztuki interpretując je w sposób kreatywny. - I na tych obrazach to jest - zauważył.

Wystawa mieści się w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5. Organizatorzy planują udostępnić ją także szerszej publiczności.