Rób to, co kochasz!

Arkadiusz „Arkadio” Zbozień swoją muzyką porywa tłumy młodzieży w ramach autorskiego programu wykładów „Rób to, co kochasz”. To jego życiowe motto.

Obserwuję jego drogę od pierwszej płyty i przy każdej kolejnej widzę ogromny rozwój. Choć rap nie jest moim ulubionym gatunkiem muzycznym, krążków Arkadia słucham z wielką przyjemnością.

Raper swoimi rymami głosi Ewangelię. Spełnia swoje marzenia, dlatego na płycie można go usłyszeć z takimi muzykami jak Dariusz Malejonek, Natalia Niemen czy Grzegorz Turnau.

Arkadio & Miczu NACZYNIE. RTCK, 2017 r.

RTCK Muzyka Arkadio & Miczu + Grzegorz Turnau - CICHOsza [zamów album NaCZYNIE]