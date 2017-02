Pytanie i ufanie

New Life’m to czołówka polskiej muzyki chrześcijańskiej i ta płyta to potwierdza, choć „Moje Westerplatte” to album nietypowy.

Inspiracją tekstów są słowa Jana Pawła II wygłaszane w różnych okolicznościach, często skierowane do młodzieży. Dotykają pytań, jakie stawiają sobie młodzi ludzie: o tożsamość, sens życia, miłość.

Bywa, że gorączkowo poszukujemy na nie odpowiedzi, jednak znaleźć można ją tylko w Bogu.

„Ufam Ci kiedy zasłaniasz mi oczy/ Ufam Ci kiedy zamykasz mi uszy/ Nie krzyczę gdy w sercu cisza/ Nie biegnę szybciej od czasu/ Jestem spokojna/ Czekam cierpliwie” – śpiewa Agnieszka Musiał. Ten fragment to dla mnie numer 1 na płycie.

New Life’m MOJE WESTERPLATTE. Bonart Management, 2016 r.

