Jazzowy Sting

Dla każdego, kto spotkał się z twórczością Stinga czy The Police, ta płyta będzie pięknym odkryciem.

Wykonanie takich przebojów jak „Every Little Thing He Does Is Magic” czy „Every Breath You Take” w jazzowych aranżacjach stanowi ogromne wyzwanie.

Zmysłowy głos Marty Król i akompaniament grupy Pawła Tomaszewskiego zachwycają. Płyty można słuchać godzinami i odkrywać za każdym razem nowe zakamarki tych utworów.

Dojrzali artyści postanowili zmierzyć się z legendą muzyki i wyszli z tego pojedynku zwycięsko.

Słuchając „Tribute To The Police”, ma się wrażenie, że te utwory zostały napisane do takiej właśnie aranżacji.

Marta Król & Paweł Tomaszewski Group TRIBUTE TO THE POLICE. My Music, 2017 r.

