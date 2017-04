Bóg niespodzianek jest obecny w naszym życiu. Tylko jak Go odnaleźć w codziennych wydarzeniach?

Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się „Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim” Jamesa Martina SJ. Martin to amerykański jezuita, autor kilkunastu książek, znany przede wszystkim z bestselleru „Jezus”. Publikuje również na bieżąco na Twitterze i Facebooku, gdzie ma ponad pół miliona obserwatorów. W prosty sposób przekazuje ważne treści, często w oparciu o swoje świadectwo.

„Jezuicki przewodnik” jest napisany w takim samym stylu. Martin wyjaśnia w nim różne aspekty duchowości jezuickiej. Praktycznie, nie górnolotnie, przystępnie i z humorem. Zachęca do odnajdywania Boga w codzienności: „Jeśli szukasz Boga, rozejrzyj się wokół”.

Za św. Ignacym daje wiele wskazówek, jak można odnaleźć Boga i dostrzec Go we wszystkim i w każdym. Przybliża m. in. medytację, rachunek sumienia, sposób podejmowania dobrych decyzji, porusza temat przyjaźni, cierpienia i szczęścia. Podaje wiele przykładów, także dzieli się tym, jak omawiane treści dosłownie przerobił na sobie. Ujęło mnie, jak o. Martin opisał dzień, kiedy leżąc na łące, stwierdził, że chciałby mieć Jezusa za przyjaciela.

„Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim” jest nie tylko dla głęboko wierzących. Może z niego wiele skorzystać także osoba wątpiąca, poszukująca, czy nawet przekonana, że Bóg nie istnieje. Poza tym książka jest ładnie wydana i z przyjemnością się po nią sięga.