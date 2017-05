Konkurs: Słuchaj!

Znalazły się w niej zapisy rozważań zmarłego niedawno tynieckiego benedyktyna, Jana Pawła Konobrodzkiego – cenionego rekolekcjonisty, spowiednika, a coraz częściej myślę, że i mędrca.

Literatura mądrościowa XXI wieku – chyba właśnie tak można określić „Pustynne szlaki” (wcześniejszą książkę autora) oraz „Słuchaj… Refleksje liturgiczne”. To nie żadne pop-poradniki, których tyle na naszym rynku, ale teksty głęboko przemyślane, przemodlone, przemedytowane. Pomagające w uświadomieniu sobie, co w nas niepokuładane, w odkryciu, jakie jeszcze zadania stoją przed nami. Podpowiadające nam jak żyć, i jak wydawać dobre owoce.

W czasie lektury „Słuchaj…” niemal cały czas myślałem o tzw. mistyce codzienności ojca Joachima Badeniego. Mam wrażenie, że Konobrodzki nauczał czegoś bardzo podobnego. Że prawdziwej przemiany (nawrócenia!) doświadczyć można dopiero wtedy, gdy zacznie dostrzegać się cuda, ale te, które cały czas nas otaczają. Boże ślady w codzienności.

Chcesz nauczyć się radości życia? „Postaraj się o jakieś koźlątko, byś mógł zabawić się z przyjaciółmi”. Dziel się tym co piękne i dobre z najbliższymi.

Chcesz się dobrze modlić? Znajdź więc trochę czasu na medytację, wejdź do swojej izdebki i „mów do Niego własnymi słowami, z prostotą (…) Doświadczenie osobiste Jego obecności jest ważniejsze niż regułki”. Zaś dzięki Bożej obecności w twoim życiu, więcej będzie także i „w tobie łagodności, i uprzejmości i opanowania”.

Jaka jest tajemnica ośmiu błogosławieństw? Co pozwala na uzyskanie prawdziwej dojrzałości duchowej i psychicznej? Co daje nam uświadomienie sobie, że bliźni to tak naprawdę nasze lustrzane odbicie? I na te pytania znajdziemy odpowiedzi w wydanej przez tynieckich benedyktynów książce, która budzi z letargu i stawia na nogi.

*

Mamy dla Państwa 3 egz. niniejszej publikacji. Dziś zadanie konkursowe jest następujące:

Prosimy podzielić się z nami czymś pięknym i dobrym :)