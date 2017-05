Co ciekawe, punktem wyjścia tej produkcji, było słynne zdjęcie ukazujące rannego, amerykańskiego żołnierza, Blasa Trevino, który został ciężko postrzelony w Afganistanie. Blas w momencie postrzału trzymał w ręce różaniec. Trzymał, to mało powiedziane. Ściskał go, uchwycił się go, tak jak można uchwycić się nadziei, czy życia.

Właśnie ta pełna ekspresji fotografia zafascynowała dwójkę polskich filmowców, którzy postanowili nakręcić na ten temat dokument.

"Teraz i w godzinę śmierci" to film niezwykły. Ukazujący siłę i cuda różańca, których doświadczają zarówno jednostki, jak i całe narody.

Tak było np. w Austrii tuż po II wojnie światowej. Wszystko wskazywało na to, że kraj ten stanie się drugim NRD, a jednak dzięki sowieci wycofali się stamtąd. Jakim cudem? Ano właśnie różańcowym. Objawienie pewnego duchownego, wezwanie narodu do krucjaty modlitewnej i... udało się! Do dziś w wielu krajach świata wspomina się o tamtym wydarzeniu.

Autorzy odwiedzają więc Filipiny, Nigerię, czy Ukrainę, gdzie miliony wiernych również liczą na podobne, maryjne interwencje. Ale kto wie, czy jeszcze bardziej poruszające nie są wszystkie te ukazane w filmie "historie indywidualne". Głębokie nawrócenia pojedynczych osób, piękne powroty do Boga ludzi, którzy dzielą się z widzami swoimi doświadczeniami, duchowymi odkryciami i tym, jak się modlić.

- Wycisz swe serce, by słuchać Boga. Wycisz się i wtedy Go usłyszysz... - Tracąc wiarę, tracisz to, co najważniejsze... - Tylko dzięki modlitwie słabi mogą pokonać silnych...

Podobnych słów i świadectw jest w tym filmie dużo, dużo więcej. Jak mówi Dariusz Walusiak: - W filmie pokazujemy autentyczne historie ludzi i społeczności. Ci, którzy się w nim wypowiadają, czasem nadal nie mogą uwierzyć w to, co ich spotkało. To opowieści bardzo mocne, które wstrząsną widzem i nikomu nie pozwolą przejść wobec nich obojętnie. Poetyka, narracja tego dzieła – tak jak to głosi tytuł – dotyka doczesności i mistyki wieczności. Wędrówkę z widzem zaczynamy teraz, od spraw czysto ludzkich, ale koniec drogi, po której idziemy, jest w wieczności, rzeczywistości, która nas po ludzku przerasta.

Ten film trzeba zobaczyć. Chociażby po to, by przekonać się, że łączność nieba z ziemią naprawdę istnieje.

Poniżej zwiastun filmu:

Gloria 24 - Książki, Płyty, Gry i Filmy Religijne Teraz i w godzinę śmierci | Oficjalny zwiastun HD