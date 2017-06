Mojżesz należy do najchętniej przedstawianych w filmie biblijnych patriarchów. Pierwszy film o Mojżeszu powstał we Francji w 1905 roku. Został zrealizowany w wytwórni Pathé i składał się z 6 scen przedstawiających najważniejsze wydarzenia z życia Mojżesza. Od tego czasu stał się on bohaterem wielu innych filmów, zarówno jako postać pierwszoplanowa, jak i w drugim planie.

„Mojżesz” Rogera Younga stanowi piątą część monumentalnego międzynarodowego cyklu telewizyjnych adaptacji Biblii. Seria realizowana od 1994 r. jest najpełniejszą telewizyjną adaptacją Starego Testamentu. Filmy ukazują dzieje patriarchy Józefa, Mojżesza, Jozuego, Debory, Samsona, królów Saula, Dawida i Salomona, proroków Eliasza, Izajasza, Daniela, Jeremiasza oraz Ester i Hioba. Filmowa opowieść o Mojżeszu dosyć wiernie trzyma się faktów przedstawionych na kartach Starego Testamentu. Wydaje się, że jak do tej pory to najwierniejsza – chociaż z nielicznymi, wynikającymi z dramaturgicznych wymogów, zmianami w scenariuszu – próba przedstawienia historii biblijnego patriarchy.

W filmie Mojżesz jest człowiekiem, którego czasem ogarnia zwątpienie, któremu wydaje się, że nie jest w stanie podołać stojącym przed nim wyzwaniom. Musi dokonywać dramatycznych wyborów, ale zawsze idzie za głosem Boga.

Film rozpoczynają sceny związane z narodzeniem Mojżesza, którego matka umieszcza w koszyku płynącym po Nilu, by uratować go przed śmiercią, i adopcją przez córkę faraona oraz przedstawiające młodość na dworze, gdzie wychowuje się wraz z następcą egipskiego tronu. Dorosły już Mojżesz zostaje powołany przez Boga, by wyzwolić swój lud z niewoli egipskiej.

W roli patriarchy wystąpił Ben Kingsley, któremu światową sławę przyniosła tytułowa rola w filmie „Gandhi” w reżyserii Richarda Attenborough. Ramzesa zagrał Christopher Lee, aktor znany z wielu horrorów, ale nie tylko. W amerykańskiej biografii Jana Pawła II wystąpił w roli kard. Wyszyńskiego, a w filmach z cyklu „Władca Pierścieni” grał Sarumana.

*

