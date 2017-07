Wędrówka ku dojrzałości

New Life’m, Owca czy Boguchwała – to tylko niektóre z projektów muzycznych, w które Agnieszka Musiał jest zaangażowana.

Artystka wydała właśnie swoją pierwszą solową płytę. W pierwszym zetknięciu krążek zachwyca piękną grafiką wykonaną przez Martę Grabovską – ilustratorkę, designerkę i wokalistkę. Słychać też różnorodność gatunków, z których czerpie Agnieszka. Czasem porywa nas wspaniałymi jazzowymi wokalizami, innym razem przenosi słuchaczy w folkowe klimaty albo delikatne elektroniczne brzmienia, żeby zaraz zabrać w cichą balladę.

Przez teksty przewija się motyw rozwoju, bycia w drodze, dojrzewania do odpowiedzialności czy odkrywania piękna kobiecości. Liczne odniesienia do świata przyrody niosą za sobą mądrość, którą Stworzyciel umieścił w naturze.

Agnieszka śpiewa: „potem we śnie zrozumiałam/ że to drzewo to ja sama/ i że miłość to decyzja/ czy chcę, żebym dojrzewała”. W tekstach nie znajdziemy zbyt wielu słów takich jak: Jezus, Bóg czy wiara, za to wiele jest tu o prawdzie, miłości i wolności, które przenoszą nas w ramiona Ojca.

Płyta „Błogo” jest dowodem na to, że muzyka chrześcijańska ma się bardzo dobrze. To dźwięki, które wypływają z głębi serca połączonego z Jezusem: „moja miłość wyrasta z serca/ wyrasta z serca/ wyrasta z Miłości większej ode mnie”.

Album pełen jest dojrzałości – zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Jestem pewien, że o Agnieszce Musiał niejeden raz jeszcze usłyszymy.

*

Agnieszka Musiał BŁOGO. Wyd. Bonart, 2017 r.

Agnieszka Musiał • WOLNYM TEMPEM • Agnieszka Musiał • błogo