Konkurs: Księga ognia

Nakładem wydawnictwa WAM ukazała się niedawno bardzo ciekawa publikacja. Otóż Stefan von Kempis, redaktor niemieckojęzycznej sekcji Radia Watykańskiego, postanowił przyjrzeć się wszystkim biblijnym rozważaniom, myślom i wypowiedziom papieża Franciszka, a następnie uporządkować je i ułożyć według biblijnych ksiąg, tworząc swoiste, biblijne kompendium. Papieską książkę-komentarz do Pisma Świętego.

To co przebija z tej publikacji to przede wszystkim żywiołowość i radość. Może to sprawka południowoamerykańskiego temperamentu Jose Bergolio. Może wpływ patrona, św. Franciszka z Asyżu, do którego tak często porównuje się obecnego papieża. Jakkolwiek by nie było, ów radosny, franciszkański duch emanuje niemal z każdej strony „Księgi ognia” i co najważniejsze, „zaraża” także nas, czytelników.

Ale, jak zauważa von Kempis, „jest jeszcze coś, co łączy San Francesco i Papa Francesco w tej dziedzinie: niedowierzanie naukowemu zajmowaniu się Pismem Świętym”. Bo papież, przez całe swoje życie „mniej ją studiował, a bardziej medytował – ‘omadlał’”. Dzięki czemu dysponuje "świeżym" spojrzeniem na Biblię i często wyciąga z lektury Świętej Księgi niezwykle cenne i trafne wnioski, o jakich nawet nie śniło się „uczonym w Piśmie”.

Nie ukrywam, miałem ogromną frajdę w trakcie czytania tej książki. Dawno nie trafiłem na publikację, która tak pięknie i pomysłowo potrafiłaby zachęcić do lektury Starego i Nowego Testamentu. Która tak bardzo dodawałaby skrzydeł.

Na koniec jeszcze jeden wątek. Pamiętają Państwo może spór o to, czy papieża Franciszka można nazwać prorokiem? Oto co mówi na ten temat sam ojciec święty, na marginesie rozmyślań nad Pierwszą Księgą Samuela:

„My wszyscy, ochrzczeni, jesteśmy prorokami. Panie, spraw, abyśmy nie zapominali o Twojej obietnicy; abyśmy niestrudzenie szli naprzód; abyśmy nie zamykali się w legalizmie, który zamyka przed nami drzwi. Panie, uwolnij swój lud od ducha klerykalizmu i wspomagaj go duchem proroctwa”.

*

Mamy dla Państwa 3 egz. „Księgi ognia” ufundowane przez wydawnictwo WAM. Tym razem zadanie konkursowe jest następujące:

Prosimy przesłać nam Państwa ulubiony cytat/wypowiedź papieża Franciszka, w której pojawia się jakaś biblijna postać

Odpowiedzi - wraz z Państwa danymi pocztowymi, na które będziemy mogli wysłać ewentualną nagrodę - prosimy przesyłać na kultura@wiara.pl. Na maile czekamy do 18 XII. Dzień później, w okienku KONKURSY na głównej stronie portalu Wiara.pl pojawi się link do strony z nazwiskami laureatów.

Wyd. WAM