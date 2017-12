Bajka, czy konkretniej: bajka zwierzęca, to jeden z najstarszych gatunków literackich, towarzyszący ludzkości właściwie od początku, bo przecież wywodzi się jeszcze z czasów tradycji oralnej. Dziś jednak bajki to przede wszystkim animacje internetowe, seriale telewizyjne i filmy pełnometrażowe.

Ostatnio na naszych kinowych ekranach pojawiła się bardzo ciekawa, biblijna animacja w reżyserii Timothy’ego Reckarta. To wyprodukowany przez wytwórnię Sony film „Pierwsza gwiazdka”, którego głównym bohaterem jest… osiołek Bo.

Jak to ujęto w materiałach dystrybutora, Bo „tęskni za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie. Pewnego dnia zbiera się na odwagę i ucieka na wolność, by spełnić swe marzenia. Po drodze spotyka uroczą owieczkę Ruth, która przypadkowo odłączyła się od swej trzody, oraz gołębia o wielkich aspiracjach. Wszyscy oni wspólnie z zabawnymi wielbłądami oraz kilkoma nieco ekscentrycznymi zwierzętami podążają za gwiazdą. Wkrótce staną się niespodziewanymi bohaterami najwspanialszej historii wszech czasów – opowieści o pierwszych świętach Bożego Narodzenia”.

Oczywiście pojawiają się tu nie tylko zwierzęta, ale i ludzie. W tym ci najważniejsi: Maryja, św. Józef, czy Trzej Królowie.

Film jest rzecz jasna adresowany przede wszystkim do najmłodszych widzów (na ekranie prym wiodą przecież zwierzątka ze stajenki), ale i starsi widzowie mają szansę nieźle się na nim bawić. Sporo tu bowiem humoru, i to nie tylko sytuacyjnego, ale także słownego, powplatanego w dialogi.

Jak to zwykle bywa w przypadku biblijnych animacji, nasuwa się pytanie, czy aby nie dochodzi tu do „zmiękczania”, rozmywania, przeinaczania treści z Pisma Świętego? Czy bajka + Biblia to dobre połączenie?

Osobom mającym tego typu wątpliwości, radzę sięgnąć po któryś z opasłych, biblijnych leksykonów. Chyba w każdym z nich znajdziemy hasło „bajka” lub „baśń”.

Dla pewności, sięgam do redakcyjnej biblioteczki i w „Nowym Leksykonie Biblijnym” czytam między innymi, że „tego typu opowiadania były szeroko rozpowszechnione na starożytnym Bliskim Wschodzie. Ich celem było przekazanie przy pomocy języka obrazowego, często również ironicznego, określonego pouczenia moralnego. W Starym Testamencie odnajdujemy bajkę Jotama (Sdz 9,8-15), nawiązującą do królestwa Abimeleka (Sdz 9,16-21), oraz bajkę-odpowiedź Joasza (2 Krl 14,9) na pełne pychy wezwanie Amazjasza. Na motywy bajkowe natrafiamy także w Rdz 3,1 (mówiące zwierzę) czy w 1 Krl 17,16 (niewyczerpujące się naczynia).

Wracając do „Pierwszej gwiazdki”: warto wspomnieć, że promuje go teledysk do piosenki „The Star”, śpiewanej przez Mariah Carey. Klip, w którym wykorzystano fragmenty z filmu, można zobaczyć poniżej:

