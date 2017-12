No i chwała Bogu!

Wspólnota Nowe Jeruzalem modli się w potężnym kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (tak, tak, w tym samym, do którego masowo pielgrzymują czciciele św. Rity) na krakowskim Kazimierzu. To spora dynamiczna, zaangażowana w ewangelizację ekipa, która już od 25 lat zgodnie woła: „Tylko Tobie chwała!”. Teraz możemy posłuchać, jak im to wychodzi.

Zachwycający edytorsko album jest kompilacją, w której dziesięć autorskich wspólnotowych pieśni chwały przeplata się z gorącymi modlitwami.

Ta muzyka naprawdę łączy pokolenia – pieśni uwielbienia grają i śpiewają osoby, które towarzyszyły ćwierć wieku temu zakładaniu wspólnoty, i nowy narybek.

Nowe Jeruzalem TYLKO TOBIE CHWAŁA!. Wyd. Nowe Jeruzalem, 2017 r.

