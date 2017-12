Z pasją o Kościele

Nie jest to usystematyzowany „zimny” wykład eklezjologii, czyli nauki o Kościele. To raczej gawęda, która krąży wokół tytułowego pytania: „Po co Kościół?”, zahaczając przy okazji o wiele innych tematów. To przykład mądrej, spokojnej i przekonującej apologetyki.

Przypomnę, że apologetyka to taki rodzaj teologii, który mierzy się z trudnościami, uzasadnia wiarę, wykazuje jej prawdziwość, racjonalność, piękno.

Ojciec Maciej Zięba, znany i ceniony dominikanin, zachęcając słuchaczy do odkrywania prawdziwego oblicza Kościoła, sięga do perełek z nauczania ojców Kościoła, teologów, papieży. Są to zazwyczaj jego ulubione cytaty, czyli takie myśli, które jemu samemu pomagają wierzyć.

Mówi do nas erudyta i duszpasterz, człowiek zanurzony mocno we współczesności, a zarazem zakonnik rozmiłowany w tradycji, uwrażliwiony na tematy społeczne.

Wielu katolikom w Polsce brakuje solidnej, podstawowej wiedzy religijnej. Nie wiemy często, w co wierzymy i dlaczego. Łatwo ulegamy propagandowym stereotypom, które fałszują prawdziwy obraz chrześcijaństwa. Nie zdajemy sobie sprawy z duchowego bogactwa, którego jesteśmy dziedzicami. Dlatego jak lekarstwa potrzebujemy dobrej katechezy dorosłych, która pomaga rozumieć wiarę i Kościół w taki sposób, by umieć tej wiary i Kościoła bronić.

Audiobook o. Zięby świetnie wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Nagranie nie pochodzi ze studia, nie jest to odczytana książka, lecz zapis konferencji wygłoszonych we wrocławskim duszpasterstwie akademickim.

Ojciec Zięba mówi z pasją duszpasterza, który kocha Kościół. Nie jest to emocjonalna miłość podlotka, ale miłość człowieka dojrzałego, która potrafi znosić niedoskonałości i jest wierna.

Maciej Zięba OP "PO CO KOŚCIÓŁ". Fundacja Mathesianum, Wydawnictwo 2RYBY.PL, audiobook CD mp3.

Jakub Szymczuk /Foto Gość o. Maciej Zięba