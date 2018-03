Jezus ratownik

Kiedy ogrom łaski spotyka się z otwartością serca, nie ma żadnych przeszkód, rodzi się zupełnie nowy człowiek. Tak było właśnie w życiu Krzysztofa Demczuka. W książce „Skandal Bożej miłości” opowiada o tym, jak Jezus wyciąg- nął go z uzależnienia od narkotyków, przeprowadził przez proces uzdrowienia i doprowadził do miejsca, w którym autor jest dziś. Demczuk jest mężem i ojcem, cenionym mówcą, liderem wspólnoty Metanoia i psychoterapeutą. Od 20 lat nieprzerwanie służy Bogu, pomaga w rozwoju innym i głosi słowo Boże. Jego nauczanie pełne jest ognia, gorliwości i troski o Kościół.

Misją, której podjął się Demczuk, jest przekazywanie Dobrej Nowiny w sposób prosty i zrozumiały. Książka porusza wiele wątków życia chrześcijańskiego. Autor wyjaśnia różne wątpliwości związane z charyzmatami, służbą świeckich w Kościele, ekumenizmem czy modlitwą o uzdrowienie. Sam mówi, że jego nawrócenie to ogromna Boża łaska, a nawet skandal Bożej miłości. Pisze: „To, co zrobiłem, Jezus wziął na siebie. Czy to było sprawiedliwe? Na tym polega łaska. Wtedy dotarło do mnie, że On mi przebaczył”. Historia Krzysztofa Demczuka pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby zwrócić się ku Bogu, a On wysłuchuje każdej prośby.

Rafał Cempel

Krzysztof Demczuk "Skandal Bożej miłości" eSPe Kraków 2017 ss. 168