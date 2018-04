Cóż, że ze Szwecji

ABBA – wersja country? Nie do końca...

Klara i Johanna Söderberg wychowały się w południowej części Sztokholmu. Jednak najlepiej czują się w klimacie południowych stanów Ameryki Północnej.

Siostry zasłynęły dekadę temu przeróbką utworu Fleet Foxes – specjalistów od wyprowadzania amerykańskiego folku na szeroki rynek muzyczny. Dziś to piosenki duetu First Aid Kit przerabiają inni.

Ich czwarty krążek „Ruins” powstał w studiu w Portland. W pięknych głosach Szwedek, nie całkiem słusznie określanych jako „ABBA – wersja country”, pobrzmiewa echo Chrisa Hillmana czy Dolly Parton. Ale też bardziej współczesnych grup, jak The Cranberries i Neutral Milk Hotel.

First Aid Kit "Ruins". Wyd. Sony Music, 2018 r.

FirstAidKitVEVO First Aid Kit - Rebel Heart (Live From the Rebel Hearts Club)