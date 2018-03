Bardzo ważny głos

Trafił w sam środek gorącej dyskusji, która przetacza się przez światowe media.

Album „Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata” jest głosem w tej debacie. Przypomnieniem, właściwym postawieniem akcentów, rzuceniem światła na tonącą w mroku rzeczywistość.

Choć Rzeczpospolita – zwana przez wieki „paradisus Iudaeorum”, czyli rajem dla Żydów – stała się jedynym krajem w Europie, w którym za pomoc w ich ratowaniu płaciło się śmiercią, to właśnie Polacy stanowią największą grupę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (na 20 tysięcy medali w Yad Vashem blisko 7 tysięcy przyznano Polakom). To krótkie jednozdaniowe przypomnienie dla przyzwyczajonych do narracji „Pokłosia”.

Nowy album Maleo Reggae Rockers przybliża mroczną rzeczywistość Holocaustu i niezwykłą odwagę Polek ratujących przed zagładą uciekinierów z getta. To kontynuacja projektu „Panny wyklęte”, który zaowocował już czterema płytami („Morowymi pannami”, „Pannami wyklętymi” i dwoma krążkami „Panny wygnane”).

Imponujący jest sam „spis lokatorek”, które nagrały krążek: Aleksandra Nowak, Angelika Korszyńska-Górny, Ania Rusowicz, Anna Szafraniec, Anna Witczak-Czerniawska, Basia Pospieszalska, Dore, Fala, Gonix, Kasia Malejonek, Kasia Moś, Katarzyna Cerekwicka, Katarzyna Groniec, Lilu, Mona, Olga Szomańska i Renata Przemyk.

*

Maleo Reggae Rockers i goście PANNY SPRAWIEDLIWE WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA. Wyd. Narodowe Centrum Kultury, 2018 r.

Darek Malejonek OKNO JULII - Olga Szomańska & Maleo Reggae Rockers