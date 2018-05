Stara Wieś najlepsza

- W ciągu ostatnich kilku lat oczyszczono i uzupełniono ubytki, przywrócono pierwotną fakturę i kolorystykę wewnętrznej elewacji, uzupełniono brakujące gonty modrzewiowe - wylicza proboszcz parafii w Starej Wsi ks. Grzegorz Then. Długą listę prac konserwatorskich i restauracyjnych uzupełniają zabiegi w zakresie bezpieczeństwa. Wiekową świątynię wyposażono w system monitoringu i zabezpieczenia przeciwpożarowego, uporządkowano otaczający kościół starodrzew, przebudowano instalację elektryczną tak, iż z otoczenia kościoła zniknęły wszelkie napowietrzne kable i przewody.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Odkryto i odnowiono pierwotną polichromię wiekowego kościoła. Zabytkowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego położony jest w samym centrum Starej Wsi, na niewielkim wzgórzu, na które wiodą 33 kamienne schody. Obiekt należy do pszczyńskiej pętli szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Wzniesiono go w 1522 roku, później dobudowano wieżę i chór muzyczny. Nawę kościoła otaczają częściowo zabudowane saboty ze stacjami Drogi Krzyżowej. Od strony południowej do kościoła przylega cmentarz.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość W sobotach otaczających kościół można odprawiać Drogę Krzyżową. „Zadbany zabytek 2018”, to konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Generalnym Konserwatorem Zabytków. Do udziału w nim zgłoszono 300 obiektów z całej Polski. Starowiejska świątynia zdobyła pierwsze miejsce w kategorii architektury i konstrukcji drewnianych. Gala nagrody odbyła się w Zamościu, w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Chór muzyczny z zabytkowymi organami. Wygrana w konkursie jest efektem wieloletnich starań ks. proboszcza Grzegorza Thena i parafian ze Starej Wsi około renowacji wiekowego kościoła i jego wyposażenia oraz otoczenia. Na parterze pobliskiej plebanii znajduje się muzeum, w którym można podziwiać wiekowe obrazy, rzeźby, szaty i sprzęty liturgiczne.