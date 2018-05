Uwielbieniowy LET HIM RUN

Wykonawcę wybrał do konkursu zarząd fundacji “Chrześcijańskie Granie”. ” - LET HIM RUN jest jednym z najciekawszych debiutanckich zespołów na scenie muzyki chrześcijańskiej. Wybór dla nas był formalnością. Mam nadzieję, że takich zespołów będzie więcej” – mówi Michał Guzek z fundacji “Chrześcijańskie Granie”.

LET HIM RUN to polski zespół grający muzykę chrześcijańską z gatunku „praise&worship”. Został założony w 2017 roku przez Marcina Pawełka,Rafała Hilbrychta i Dominika Cendrzaka.

13 października 2017 roku zespół wydał swój premierowy singiel pt. „Czekam”, który zdobył pierwsze miejsce w dwóch listach przebojów: w 310 notowaniu „Listy z mocą” i 167 notowaniu „Złotej dziesiątki Radia Warszawa”.

Na początku 2018 roku do składu dołączyli: Natalia Sołtysek i Mieszko Krzyś. Drugi singiel zespołu pt. „W imię Twoje” ukazał się 23 marca 2018 roku i również zdobył pierwsze miejsce w 335 notowaniu “Listy z mocą”.

Kolejnym krokiem będzie nagranie pierwszego albumu.

LET HIM RUN LET HIM RUN • Czekam