Debiut z ogniem

Porywający, choć nieco późny debiut Barbary Wrońskiej, której głos fani muzycznej alternatywy znają z nagrań zespołu Pustki oraz siostrzanego duetu Ballady i Romanse.

„Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydła puścić wiatr” – śpiewa wokalistka w piosence „Nie czekaj”.

Nareszcie! Autorski w każdym calu projekt Wrońskiej zręcznie łączy to, co w muzyce nowoczesne, i to, co retro. Bigbitowe zapożyczenia plus solidna dawka soulu, elektroniki i piosenki aktorskiej – całość zmieści się w pojemnej szufladce z etykietką pop.

Popularnie. Oryginalnie. Po prostu, choć nie tak prosto.

*

Barbara Wrońska DOM Z OGNIA. Wyd. Kayax, 2018 r.

KayaxTV Barbara Wrońska - Nie czekaj (Official Video)