W marcu tego roku „Zwyczaje związane z kultem św. Barbary oraz tradycje górników kopalni kruszcowych na ziemi tarnogórskiej” zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Decyzja ministra kultury to przede wszystkim zobowiązanie, żeby dbać, a co za tym idzie upowszechniać tradycje wśród mieszkańców. Stąd właśnie pomysł zorganizowania misterium i to w miejscu, w którym nadal można oglądać XVIII-wieczną księgę bractwa św. Barbary z papieską bullą – informują przedstawiciele SMZT. W ostatnich miesiącach z inicjatywy stowarzyszenia udało się nawet przetłumaczyć bullę, która rozpoczyna księgę tarnogórskiego bractwa. Zadania podjął się ks. prof. dr hab. nauk teologicznych Norbert Widok z Uniwersytetu Opolskiego.

Podczas misterium artyści zaśpiewają i zagrają na instrumentach m.in. godzinki z modlitewnika z 1747 roku. Całości dopełnią graficzne wizualizacje. Początki tego nabożeństwa sięgają XV wieku i są wzorowane na modlitwie brewiarzowej odmawianej przez duchownych o różnych porach dnia. Godzinki ku czci św. Barbary pochodzące z Modlitewnika Bractwa św. Barbary z 1747 roku zostały opracowane muzycznie przez Bartłomieja Kwiatkowskiego, obecnego organistę kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

W programie wydarzenia znalazły się także utwory wielkich kompozytorów, takich jak Vivaldi, Zimmer i Puccini. Zaśpiewają i zagrają przede wszystkim Zespół in Tempore, któremu zadyryguje Bartłomiej Kwiatkowski oraz Orkiestra Kamiliańska pod dyrekcją Olka Königa.

Misterium św. Barbary, 28 października o 19.30, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

Program

Nisi Dominus - Cum Dederit - Antonio Vivaldi

Requiem Aeternam - Korsyka - (Wieczny Odpoczynek Racz…)

Miserere mei, Deus - Gregorio Allegri

Zespół In Tempore śpiewa godzinki - (modlitewnik Bractwa św. Barbary)

In Nomine - Otto Swartz

Chevaliers De Sangreal - Hans Zimmer

Tosca – Te Deum - Giacoma Puccini.

Wykonawcy

Zespół In Tempore

Roksana Majchrowska – sopran

Kamil Zdebel – baryton

Orkiestra Kamiliańska pod dyrekcją Olka Königa

Bartłomiej Kwiatkowski – organy, kierownictwo muzyczne

Karol Ziaja – pozytyw

Piotr Pagieła – prowadzenie misterium.