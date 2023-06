W weekend w tv i na VOD  

Choć dziś, coraz częściej, to dokładnie to samo.

Bo też, jak podały niedawno Wirtualne Media „ w maju 2023 roku 6,5 proc. udziału w całkowitej oglądalności na ekranie telewizora w Polsce stanowił streaming ”.



Co ciekawe, liderem wcale nie jest Netflix, a… stary, dobry Youtube. I jakoś, przyznam się Państwu, mnie to nie dziwi.

Od lat obserwuję ten przedziwny, czasem wręcz obsesyjny kult platform streamingowych. Tyle tylko, że zwykle starczą 2-3 tygodnie na rzucenie okiem, co w tym czy innym serwisie dają, a potem nie ma już co oglądać. Nie jest tak?

Jeśli wciągamy się w jakiegoś tasiemca, to posiedzimy tam nieco dłużej, ale gdy np. polujemy z Żoną na filmy z ulubioną aktorką, czy aktorem, to bardzo szybko przekonujemy się, że więcej mamy ich w naszej domowej kolekcji DVD. Albo w ciągu tygodnia, czy dwóch możemy ich upolować na niezliczonych kanał telewizyjnych w kablówce, którą jako nieliczni w rodzinie jeszcze mamy. Przynajmniej gdy idzie o ludzi z naszego pokolenia (mowa o rocznikach osiemdziesiątych).

Zaskakująco dużo filmów fabularnych oglądamy też na Youtube. I wcale nie są to jakieś pirackie wrzutki z kont o dziwacznych nazwach typu Tomek87651, czy Bond000007, a legalnie i darmowo udostępniane tam produkcje.

Prym wiodą Bjgtjme - Free Movies , Johnson Production Group oraz Colorized Cinema . Na tym ostatnim wygrzebałem np. świetny, klasyczny dramat z Humphrey’em Bogartem „Deadline U.S.A.”, w Polsce znany jako „Ostatni termin”. Film opowiadający o tym, jak ważną rolę pełnią opiniotwórcze media, jak wielka spoczywa na nich odpowiedzialność, ale i jak wielu chętnie przejęłoby by nad nimi kontrolę albo w ogóle zlikwidowało, bo kolejne śledztwa dziennikarskie, ujawniające ich przekręty i machlojki, są im przecież nie na rękę. Skąd my to znamy? No właśnie…