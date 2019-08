Wakacje to czas, w którym fotografujemy najwięcej. Z urlopów przywozimy tysiące zdjęć. Według badania "Zoom na Polaków" coraz częściej zamiast wrzucać je do sieci wywołujemy do albumów. Dziś wywołanie zdjęcia to kilka sekund. W przeszłości był to długi proces, który trwał nawet cały dzień. Jak początki swojej pracy wspomina Irena Kozłowska - właścicielka jednego z zakładów fotograficznych w Katowicach?

Najwięcej fotografujemy podczas wakacji. Najchętniej fotografujemy aparatem cyfrowym, drugim ulubionym narzędziem do wykonywania zdjęć jest telefon.

Z urlopów przywozimy tysiące zdjęć, ale czy chętnie je wywołujemy?

Dodajmy, że według badania dwie trzecie Polaków wykonuje miesięcznie ponad 30 zdjęć. Wśród nich najpopularniejsze są zdjęcia rodziny.