"Przyjdźcie na Wniebodęte!"  

Dzisiaj w Lubinie, w siedzibie Narodowej Orkiestry Dętej, odbyły się kolejne warsztaty dla osób, które 25 czerwca podczas koncertu "Wniebodęte! Festiwal im. Marka Garcarza", utworzą chór. Na próbę przyjechał, co zrozumiałe, dyrygent koncertu oraz jego dyrektor artystyczny Hubert Kowalski.

Razem z Urszulą Kozon, dyrektorem Narodowej Orkiestry Dętej, oraz ks. Mateuszem Maleńczukiem, przedstawicielem diecezji legnickiej, spotkał się też z dziennikarzami, aby raz jeszcze zaprosić na przygotowywany koncert.

- Za nami jest chór, który przygotowuje się do tego projektu już od dwóch miesięcy. Na scenie wystąpi łącznie około 120 muzyków i osób śpiewających. Koncert odbędzie się w ramach Dni Lubina. Pracy jest dużo, ale mamy wsparcie duchowe "z góry" i wierzymy, że wszystko wspaniale się uda. Zapraszamy więc na godzinę 17.30 na Lubińskie Błonia na wielki koncert - mówiła Urszula Kozon.

Z kolei ks. Mateusz Maleńczuk zachęcał do przyjścia, gdyż wierzy, że zostaniemy tam napełnieni czymś pięknym. - Kto niedawno miał możliwość oglądać wielki koncert z Rzeszowa "Jednego Serca, jednego Ducha", wie, że przygotowywał go właśnie Hubert Kowalski. I to było coś przepięknego. Wierzymy, że każdy kto przyjdzie na Lubińskie Błonia, zostanie też napełniony tym Bożym Duchem. Tym tchnieniem, które zapowiada nazwa Wniebodęte!, w której jest mowa o tym tchnieniu, mocy i porwaniu ku górze - mówił ks. Mateusz Maleńczuk.

Sam Hubert Kowalski nie chciał za bardzo zdradzać, jakie utwory zostaną zagrane i wyśpiewane:

Patronat nad koncertem objął sam biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.