Ok. 200 ewangelizatorów z całej Polski przyjechało do Kostrzyna nad Odrą, aby głosić innym ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu. Wszystko w ramach inicjatywy "Przyjaciele Jezusa".

Inicjatywa ewangelizacyjna "Przyjaciele Jezusa" to kontynuacja "Przystanku Jezus". Bierze w niej udział 200 osób z całej Polski. - To próba odpowiedzi na pragnienie Boga, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną o zbawieniu do każdego człowieka. Dlatego tu jesteśmy. Chcemy powiedzieć o wielkiej miłości Boga innym ludziom - wyjaśnia ks. Tomasz Matyjaszczyk.

Przed wyruszeniem na pole Pol'and'Rock Festival z ewangelizatorami spotkał się bp Tadeusz Lityński. - "Chrystus żyje, On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata" - te słowa papieża Franciszka z adhortacji "Christus vivit" niech szczególnie nam towarzyszą - powiedział biskup ze sceny PJ. - Wszystko to, czego Chrystus dotknie, jak napisał papież, staje się młode, staje się piękne, nowe i jest napełnione życiem. Myślę, że to, co się dzieje również w Kostrzynie, wasza misja, wasza rola, wasze zadanie, to jest to, żeby napełniać życiem. Temu służy nasza modlitwa indywidualna i wspólna, ale temu też służy nasze spotkanie z drugim człowiekiem - dodał.

Ewangelizatorzy mieszkają na polu namiotowym nieopodal Pol'and'Rock Festival.