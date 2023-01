Moje Niebo czuwa nade mną - moje Niebo to mój cel!  

Na YouTube ukazał się kolejny teledysk Gabi Gąsior. To siódma już odsłona nowego projektu NIEBO, w którym artystka wraz z 23-osobowym zespołem wokalno-instrumentalnym pod kierownictwem Wojciecha Gąsiora nagrała 15 autorskich piosenek, podczas live-session Lubimy kontrolować sytuację.

Współczesne technologie dostarczają nam coraz to nowszych gadżetów do sprawowania kontroli nad naszym życiem. Dziś to nawet zegarki mierzą nam ciśnienie, liczą kroki, wysyłają sygnał ile musimy wypić wody albo czy możemy zjeść kalorycznego pączka… Z jednej strony to duże ułatwienie, ale z drugiej…. łatwiej nam przyjąć złudne myślenie, że dzięki temu możemy wszystko przewidzieć, zrozumieć, przygotować się wcześniej… Rodzi się natomiast pytanie: na ile rzeczy w naszym życiu tak naprawdę mamy wpływ? Utworem „Moje Niebo” chcemy zwrócić uwagę, że zaufanie Bogu i oparcie swojego życia na Jezusie to najlepsza inwestycja w naszą teraźniejszość i przyszłość.

Gabi Gąsior MOJE NIEBO | Gabi Gąsior | NIEBO Live Session



W psalmie 121 czytamy: „Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy.” Nazywając więc Boga Niebem - idźmy za Jego słowem śpiewając, że Moje Niebo czuwa nade mną i przyjdzie na pewno!” Bo gdy dopada strach i słabości dni, do góry patrzę skąd nadchodzi pomoc mi.