Dokument o pierwszym werbistowskim misjonarzu  

Od stycznia 2020 r. w auli pod kościołem Ducha Świętego w Opolu-Winowie cyklicznie odbywają się projekcje filmów dokumentalnych. To okazja do obejrzenia zaproponowanego filmu, jak i do spotkania z gościem związanym z dokumentem lub poruszaną w nim tematyką.

Najbliższe Winowskie Spotkanie Filmowe odbędzie się w poniedziałek 15 maja o 19.30. Wyświetlany będzie film w reżyserii Antona Deutschmanna pt. "Misja Józefa Freinademetza". Dokument, który został wyprodukowany w 2021 r. przez Steyl Medien, opowiada o misyjnej drodze pierwszego werbistowskiego misjonarza, apostoła Południowego Szantungu w Chinach.

Po projekcji zaplanowane jest spotkanie z o. Henrykiem Kałużą SVD.

Winowskie Spotkania Filmowe to propozycja Stowarzyszenia bł. Alojzego Ligudy i parafii Ducha Świętego w Opolu-Winowie.