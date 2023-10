Najstarsze w Polsce  

Z inicjatywy ks. Józefa Bąby, ówczesnego rektora WSD w Tarnowie, rozpoczęło swoją działalność 25 października 1888 roku, choć zajmowało wówczas jedną salę w gmachu seminaryjnym. Nazywało się wówczas Muzeum Seminaryalne Sztuki Kościelnej w Tarnowie.

Muzeum miało pełnić w zamyśle jego twórcy kilka funkcji. - Ksiądz Bąba, mając świadomość tego, co zalega na kościelnych strychach i dzwonnicach, chciał przede wszystkim uratować to wszystko przed zniszczeniem. Po drugie chciał, żeby dzieła sztuki służyły w dydaktyce jako ilustracja treści teologicznych, ale również służyły kształceniu estetycznemu i rozwijaniu wrażliwości kleryków – mówi ks. Piotr Pasek, obecny dyrektor placówki. Nie od rzeczy była również chęć włączenia się w powstająca polską tradycję muzealnictwa. Także dlatego, że troska o zabytki wiązała się również z umacnianiem katolickiej i polskiej tożsamości, zwłaszcza, że kiedy powstało muzeum, Rzeczpospolitej na mapie Europy nie było, ale była wszak polska kultura.

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie słynie ze znakomitych zbiorów gotyckiego malarstwa tablicowego. Nieżyjący już tarnowski konserwator zabytków Andrzej Cetera mówił, że to muzeum to perła Tarnowa. - Jeżeli cokolwiek naprawdę jest warte pokazania turystom, to zbiory Muzeum Diecezjalnego - zapewniał.

Obchody 135. rocznicy założenia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie odbędą się 9 listopada o godz. 17. Szczegóły na plakacie.