Od ubiegłego piątku w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu można oglądać wystawę „Dyplomy 2023” , na której prezentowane są prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) studentek i studentów Wydziału Sztuki UO.

Naprawdę jest co oglądać. Prace kilkudziesięciu młodych - warsztatowo już biegłych - artystów, w różnych technikach plastycznych (malarstwo, grafika, fotografia, multimedia, rzeźba). Dodam - nieco od siebie - że młodych, ale o ponadprzeciętnej wrażliwości.

Uderzający dla mnie był fakt, że stosunkowo często podejmowany jest przez tegorocznych absolwentów WS UO temat ciężkiej choroby, żałoby i rodzinnej pamięci – nie tylko jako wspomnienie błogiego czasu dzieciństwa, lecz rodzaj szczerej miłości przeżywanej i przetwarzanej artystycznie. Chwilami oglądanie tej wystawy po prostu rodzi wzruszenie. Oczywiście nie jest to żadne podsumowanie ekspozycji tak zróżnicowanej ze swej natury. To tylko świeża impresja po wyjściu z galerii.

Ale wydaje mi się, że jakoś uzasadniona. Dr Kazimierz S. Ożóg, pracownik Wydziału Sztuki UO, promotor i recenzent wielu prezentowanych prac pisze w katalogu towarzyszącym wystawie bowiem tak: „ramię w ramię, bronią swoich tradycji i wizualności materialnej przed mgławicowością nowych mediów - hipnotyzujących nieprawdziwością, nie-prawdziwością: poza dotykiem, poza wagą, poza wymiarami. Z tych dysput, z tych poszukiwań, bierze się wszystko, co już widzisz, co jeszcze zobaczysz na tej wystawie. Ujrzysz pragnienia - by zmieniać świat. Marzenia - o sztuce, która koi. Majstersztyki projektanckie, dowodzące umiejętności. Niewinność debiutantów i kalkulacje bardziej doświadczonych. Nieustającą dumę promujących i - typowy dla postsowieckich krajów, wszywany w głowy w czasie edukacji szkolnej - brak pewności, typowy również dla części młodych twórców. A wszyscy zasługują na karierę, sławę i biorące się z nich moc i pieniądze. Przez zbieg właściwych okoliczności, także osobistych zalet, tylko część z nich zostanie wybrana. Odkrywaj ich, póki są dostępni. Zainwestuj, póki są niedrodzy. Doceniaj, póki żyją”.

Wystawę można będzie oglądać aż do 17 września br.